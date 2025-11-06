आज 6 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए सतर्कता जरूरी, आज वित्तीय मामलों में रखें खास ध्यान

मिथुन - आर्थिक कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है. कामकाज में गलतियां करने से बचें. बहस-विवाद में न पड़ें. व्यवस्था से चलें. करीबी सहयोगी होंगे. विनय-विवेक बनाए रखें. महत्वपूर्ण विषयों में जल्दबाजी से बचें. नीति-नियम पर जोर बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में सतर्कता रखेंगे. आय की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. दूर देश के मामले बनेंगे. न्यायिक विषयों में ढिलाई से बचें. दान-धर्म बढ़ेगा. निवेश पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - विपक्ष की गतिविधि से सावधान रहें. आर्थिक चर्चाओं में सावधानी से पक्ष रखें. आय की अपेक्षा खर्च का प्रतिशत अधिक बना रह सकता है. आवश्यक कार्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें.

धन संपत्ति - लेनदेन में धोखाधड़ी की आशंका बनी है. वित्तीय मामलों में सजगता बढ़ाएं. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. लेन-देन में सावधान रहें. वरिष्ठों से बनाकर चलें. लीगल मामले उभर सकते हैं. उधार से बचें.

प्रेम मैत्री - रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. अपनों की बात ध्यान से सुनें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य रखें. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता दिखाएं. सूझबूझ व सक्रियता बनाए रखें. प्रेम व स्नेह को मजबूती देंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. करीबियों को उपहार दे सकते हैं. रूटीन प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल - कामकाज में सतर्कता रखेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. रहन-सहन आकर्षक रहेगा. सेहत के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. संपर्क संवरेगा. उत्साह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा-वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र बने रहें. बड़प्पन रखें.

