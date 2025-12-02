आज 2 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले आर्थिक निर्णय लेने में रहेंगे सक्षम, भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे

मिथुन - आर्थिक कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. उमंग उत्साह के साथ कार्य करेंगे. मित्रों को साथ बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार प्रभावी रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. वातावरण इच्छित बना रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. कारोबारी लाभ संवरेगा.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामले अनुकूल रहेंगे. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सत्ता और प्रबंधन से सहयोग मिलेगा. उचित प्रस्ताव प्राप्त होगा.

धन संपत्ति- आय में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक निर्णय ले सकेंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. कार्ययोजनाओ को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ा हुआ रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावी रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सहज संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. रिश्तेदारी में धैर्य रखेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परिजनों से खुशी बढ़ाएगे. हितकर सूचनाएं मिलेंगी.

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. पहल बनाए रहें. बड़ा सोचें.

