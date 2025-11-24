scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 24 November 2025 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वाले जिम्मेदारियों को निभाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 24 November 2025 (करियर राशिफल): विविध स्थितियां मध्यम बनी रहेंगी. उन्हें स्मार्ट डिले (Smart Delay) की नीति का पालन करना चाहिए. चर्चाओं में सहज बने रहें.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. वे सूझबूझ और तैयारी से अपनी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. तार्किक जोखिम उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता बनी रहेगी.

वृष: वृष राशि के जातकों को पेशेवरों से तालमेल के प्रयास बनाए रखने चाहिए. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. रुटीन बेहतर रखें. विविध स्थितियां मध्यम बनी रहेंगी. उन्हें स्मार्ट डिले (Smart Delay) की नीति का पालन करना चाहिए. चर्चाओं में सहज बने रहें.

मिथुन:मिथुन राशि के जातक आर्थिक एवं वाणिज्यिक विषयों में तेजी दिखाएंगे. वे सूझबूझ और सहकार से काम लेंगे. अन्य की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों को प्रेम प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा,जानें अन्य राशियों का हाल 
मकर राशि वाले निवेश पर नियंत्रण रखें, जानें क्या कही है आपकी राशि 
धनु राशि वालों को व्यापार लाभ होगा, जानें अन्य राशियों का हाल  
Simple and effective way to strengthen the sun in Vedic astrology
आज कैसा रहेगा आपका दिन, सूर्य मजबूत करने के क्या हैं उपाय? देखें भाग्य चक्र  
surya mangal yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-मंगल की युति, नए साल में इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई 

 कर्क: कर्क राशि वालों को करियर व्यापार में सावधान रहने की आवश्यकता है. कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं. प्रयासों में गंभीरता दिखाएं. विविध पेशेवर प्रयास रुटीन रहेंगे. लाभ प्रतिशत मिश्रित रहेगा. विविध मामलों को सतर्कता से आगे बढ़ाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातक वाणिज्यिक योजनाएं उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्यों में सबका सहयोग रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. जरूरी निर्णय लेंगे. लक्ष्य हासिल करने में तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा.

Advertisement

 कन्या: कन्या राशि के लिए सत्ता से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. समकक्ष प्रसन्न बने रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता रहेगी. विविध उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान पर जोर होगा.

तुला: तुला राशि के जातकों का प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा. कामकाजी परिणाम संवारेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. आर्थिक मामले अनुकूल रहेंगे.

 वृश्चिक:वृश्चिक राशि के जातक पैतृक व्यवसाय को बखूबी संभालेंगे. बचत के प्रयासों में बेहतर होंगे. कार्यक्षेत्र में सभी को प्रभाव में ले सकेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. प्रयास पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

 धनु: धनु राशि के जातकों का करियर व्यापार में लाभ प्रतिशत उूंचा रहेगा. वे तेजी से काम लेंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस बढ़ा रहेगा. साख बढ़ाने में सफल होंगे.

मकर: मकर राशि वालों को पेशेवर बड़े लक्ष्य बनाए रखने चाहिए. कार्यगति साधारण बनी रहेगी. अधिनस्थ बेहतर प्रदर्शन करेंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में उतावली से बचें.

 कुंभ: कुंभ राशि के जातक पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. आर्थिक विषयों में गति आएगी. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. कामकाजी मामले संवार पाएंगे. समकक्षों और शुभचिंतकों की संख्या बढ़ी रहेगी.

Advertisement

 मीन: मीन राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में गति आएगी. प्रबंधन के मामले आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. लाभ और संवार बढ़त पर रहेंगे. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement