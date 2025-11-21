Career Rashifal 21 November 2025 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले लिखापढ़ी के पक्के रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आज अपने खर्च पर नियंत्रण बढ़ाना होगा, क्योंकि बजट बढ़ा हुआ रह सकता है. पेशेवर चर्चा में उन्हें सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता है. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. उनका आर्थिक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए.

वृष: वृष राशि के जातक आज ज़िम्मेदारी लेने और उसे निभाने में आगे रहेंगे. उनका कामकाज बढ़त पर बना रहेगा. सक्रियता में वृद्धि होगी और वे विभिन्न कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सामंजस्य पर ज़ोर बढ़ाएंगे, जिससे उनकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मिथुन: मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोग आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उन्हें अपने कामकाज में अनुशासन बढ़ाना चाहिए. भ्रम और बहकावे में न आएं. वे अपने परिश्रम और प्रशिक्षण के बल पर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. सेवा कार्यों में आज वे बेहतर रहेंगे.

कर्क: कर्क राशि के जातकों के कार्य-व्यापार में तेज़ी बनी रहेगी. वे पेशेवर मामलों में उत्साह दिखाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साहस और सक्रियता दिखाएंगे. अपनी प्रतिभा से वे उचित जगह बनाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के लिए पैतृक व्यवसाय में आज शुभता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में वे सहजता बनाए रखेंगे. अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा. वाणिज्यिक लाभ संवारेंगे. बड़बोलेपन और स्वार्थ से बचने की सलाह दी जाती है.

कन्या: कन्या राशि के जातकों की कारोबारी गतिविधियों में आज सक्रियता आएगी. वे सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा और वे ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे. उनकी भेंटवार्ता असरदार रहेगी. कला प्रदर्शन के अवसर बने रहेंगे.

तुला: तुला राशि के जातक व्यावसायिक कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर सक्रियता बनाए रखेंगे. वे सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. योजनाओं को प्रभावी ढंग से गति देंगे. उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. वे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक आज अवसरों का लाभ उठाएंगे. उनके कार्यों में गति आएगी. वे करियर और कारोबार के महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. शुभ कार्य सक्रियता पाएंगे. वे पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों का पेशेवर पक्ष मिश्रित परिणाम बनाए रखेगा. उन्हें किसी भी मामले में उतावली नहीं दिखानी चाहिए. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन में स्पष्टता रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के जातकों के करियर में सफलता और उन्नति के संकेत बने रहेंगे. उनका कारोबार अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. वे रणनीतिक प्रयास बनाए रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. चहुँओर शुभता का संचार रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का अधिकारियों से तालमेल संवर पाएगा. वे परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाजी मित्र सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में उनकी रुचि बढ़ी रहेगी. वे लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे . सक्रियता से काम लेंगे.

मीन: मीन राशि के जातक आज करियर और कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. वे विभिन्न मामलों में तेज़ी लाएंगे. पेशेवरों से संपर्क और संवाद बढ़ाएंगे. लिखापढ़ी में पक्के रहेंगे. उन्हें उधार के लेनदेन से बचना चाहिए. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा . पेशेवर संबंध संवरेंगे.

