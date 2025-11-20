scorecardresearch
 

Career Rashifal 20 November 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले कारोबार में ऊर्जा और विश्वास दिखाएंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 20 November 2025 (करियर राशिफल):

मेष- व्यावसायिक मामलों में लापरवाही व धूर्तां की संगति से बचें. भेंट और संवाद में सजगता सतर्कता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में सहजता रखें. वाद विवाद में न पड़ें.

वृष- उपलब्ध अवसरों भुनाने का प्रयास रहेगा. करियर व्यापार में प्रभावी परिणाम पाएंगे. साझीदारी के मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

मिथुन- करियर कारोबार में अन्य के बहकावे में न आएं. उचित जगह बनाए रखने का दबाव बना रहेगा. पेशेवरता को बल मिलेगा. सहकर्मियों का विश्वास जीतें. परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी.

कर्क- लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. इच्छित प्रयास बेहतर रहेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. तर्कशीलता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्यों को तेजी रखेंगे. पेशेवरों का साथ समर्थन मिलेगा.

सिंह- कामकाज में उतावली न दिखाएं. चर्चा वार्ता में धैर्य से काम लें. प्रबंधन में सक्रियता रखेंगे. व्यापार में हितलाभ पर जोर देंगे. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. उचित अवसर बनेंगे.

कन्या- चर्चा संवाद में पहल बनाए रहेंगे. कामकाज सहजता रखेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. विस्तार कार्यों में सफलता पाएंगे. परंपरागत मामलों को गति देंगे.

तुला- करियर में प्रभाव बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में शुभ संकेत रहेंगे. परिचित सहयोग रखेंगे. कारोबार में ऊर्जा और विश्वास दिखाएंगे. लेनदेन में सफलता मिलेगी. परंपरागत कार्यव्यवसाय में तेजी रखेंगे.

वृश्चिक- करियर व्यापार के विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल होगा.

धनु- करियर व्यापार में नियमितता व निरंतरता बनाए रखें. कामकाजी स्थिति में दबाव अनुभव हो सकता है. व्यवसाय सामान्य प्रभाव का रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. दिखावे से बचें.

मकर- वित्तीय लाभ की अच्छी संभावना बनी रहेगी. पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. औद्योगिक विस्तार में अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन को संवारेंगे. लक्ष्यों को सहजता से साधेंगे.

कुंभ- करियर कारोबार में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होंगी. कार्य व्यवसाय में तेजी आएगी. बड़ों के निर्देशों का पालन करेंगे.

मीन- वाणिज्यिक विषय गति लेंगे. करियर व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है.

