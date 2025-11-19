scorecardresearch
 

Career Rashifal 19 November 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले कामकाजी भेंट में उत्साह रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 19 November 2025 (करियर राशिफल): करियर कारोबार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे.

मेष: मेष राशि के जातकों का टीम वर्क पर जोर बना रहेगा. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. योजनाओं को गति देंगे. सौदेबाजी में प्रभावी होंगे. आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरता पर बल बनाए रखेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को बजट की अनदेखी न करने की सलाह है. लाभ सामान्य बना रहेगा. विपक्ष की सक्रियता से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. आय पूर्ववत् रहेगी. नियम बनाए रखेंगे. धूर्तों से दूरी बनाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. बड़ों का समर्थन बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यगति बढ़ेगी.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को पेशेवरों से तालमेल बनाकर चलना चाहिए. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. करियर कारोबार में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाजी भेंट में उत्साह रखेंगे. करियर कारोबार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कार्य व्यापार में तेज सुधार बना रहेगा. परंपरागत व्यवसाय को संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता रखेंगे. जिम्मेदारी बढ़ेगी.

तुला: तुला राशि के जातकों का करियर व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. कामकाजी मामले गति लेंगे. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का कार्य व्यापार मध्यम बना रहेगा. रुटीन गति से आगे बढ़ेंगे. विस्तार पर जोर देंगे. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. विविध मामले लंबित रह सकते हैं.

धनु: धनु राशि के जातकों को करियर व्यापार को मजबूती मिलेगी. आर्थिक लाभ एवं सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी.

मकर: मकर राशि के लोगों का करियर संवार पर रहेगा. पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कामकाज में अनुकूलन बना रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को अधिकारियों से सहयोग समर्थन बना रहेगा. चर्चाओं में अपेक्षित स्थिति बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. लाभ एवं संवार पर बल बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को जिम्मेदारों से सीख सलाह रखनी चाहिए. कामकाज में लापरवाही से बचें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. जोखिम उठाने से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं.

