Career Rashifal 17 November 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले व्यापार-व्यवसाय बेहतर रहेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक आज अपने कारोबारी रूटीन प्रस्तावों में सफलता पाएंगे. पेशेवरों के लिए यह समय अधिक सफल है, क्योंकि वे करियर और व्यापार के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखेंगे. अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित करेंगे और बेहतर परिणामों के लिए समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.

वृष: वृष राशि वाले नवीन सोच और आधुनिक कार्यों को बढ़ावा देंगे. ये लोग सफल लोगों से जुड़ाव रखेंगे और विविध विषयों में नवाचार दिखाएंगे. इन्हें पेशेवर मामलों में विनय और विवेक से काम लेना होगा, साथ ही सूझबूझ व सामंजस्य से कार्य करने पर जोर देना चाहिए.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के प्रबंधन के कार्य आज गति लेंगे. ये लंबित लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में तेजी आएगी. पेशेवरों को सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे, और वे व्यवस्था को मजबूत बनाकर पद-प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लिए सफलता के अवसर पक्ष में बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत पर बल बढ़ेगा, और वे उद्योग कार्यों को गति देकर लाभ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा और करियर-व्यवसाय में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. इन्हें आशंकाओं में नहीं आना चाहिए.

सिंह: सिंह राशि के लिए आर्थिक कार्यों में इच्छित सफलता की संभावना है. लाभ का प्रतिशत ऊँचा बना रहेगा, जिससे कारोबारी तेजी से काम लेंगे. कामकाजी परिस्थितियाँ शुभकर रहेंगी. सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा और वे पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

कन्या: कन्या राशि के जातकों का व्यावसायिक सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. इन्हें कार्य व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखते हुए नई सोच और अनुशासन से आगे बढ़ना होगा. तार्किकता पर जोर बढ़ाने से जिम्मेदारों से भेंट होगी, और कामकाजी परिस्थितियाँ नियंत्रित रहेंगी.

तुला: तुला राशि के जातकों को अपनी कारोबारी स्थिति संतुलित बनाए रखनी होगी. सौदेबाजी में सजगता बढ़ाएं और बजट पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें. लेनदेन और चर्चा में सजग रहना महत्वपूर्ण है. कर्मठता से कार्य करने पर समकक्षों का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लिए कार्य-व्यापार में लाभ प्रतिशत ऊँचा होगा. कारोबारी अनुबंधों में तेजी रखेंगे, और प्रबंधकीय मामले आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. इन्हें सामंजस्य से कार्य करते हुए अपनी कार्यगति को बेहतर बनाए रखना होगा.

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए करियर-व्यापार सहज बना रहेगा. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ने पर संबंधों में सुधार होगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. बेहतर निर्णय बनेंगे और प्रतिभा प्रदर्शन में सक्रियता दिखाएंगे, जिससे पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी.

मकर: मकर राशि वाले चहुंओर उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके व्यापार-व्यवसाय बेहतर रहेंगे. ये सहयोग का भाव रखेंगे और साहसिक प्रयासों तथा प्रबंधन पर जोर रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी, और वे व्यवस्था मजबूत बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य पर जोर देंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का प्रयास कार्यक्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने का रहेगा. कामकाजी वातावरण साधारण रहने के बावजूद, उन्हें करियर-व्यापार के प्रति समर्पित रहना चाहिए. लेनदेन में स्पष्टता लाएं, कार्यव्यवस्था को बल दें, और अपने पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

मीन: मीन राशि के लिए व्यवसायिक पक्ष मजबूत बनेगा. वे पेशेवर लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे और आवश्यक कार्यों को साधेंगे. कार्य-व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे. इस दौरान कामकाजी यात्रा की संभावना भी बढ़ेगी.

