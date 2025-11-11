Career Rashifal 11 November 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वाले तेजी से आगे बढ़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का कार्य व्यापार में सबका भरोसा बढ़ेगा. वाणिज्य व्यापार पर आपका फोकस बना रहेगा. पद प्रभाव में तेजी आएगी और उद्योग व्यवसाय में वृद्धि होगी. आपकी योजनाओं में गति आएगी. पेशेवरता बनी रहेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा.

वृष: वृष राशि के लिए व्यावसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे, जिससे सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. आप कार्यक्षेत्र में इच्छित जगह बनाएंगे. आपके समकक्ष प्रभावित होंगे. कामकाजी सक्रियता बढ़ेगी . आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.



मिथुन:मिथुन राशि के पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पहल की भावना बनाए रखेंगे. आर्थिक उत्कर्ष के अवसर बनेंगे. वित्तीय मामलों को गति मिलेगी. शासकीय कार्य साधेंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी बनाए रखेंगे और लाभ के मौके भुनाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लिए करियर कारोबार में उत्तम स्थिति बनी रहेगी. आप नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. आशंका से मुक्त रहेंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे, जिससे प्रगति होगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को करियर व्यापार के प्रयासों में लापरवाही व चूक से बचना चाहिए. प्रलोभन में नहीं आएं. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. सेवाभावना बनाए रखें और परिश्रम पर जोर दें. सूझबूझ व समन्वय से कार्य करें. समय प्रबंधन व कामकाज पर ध्यान देना आज सबसे जरूरी है.

धनु: धनु राशि के लिए करियर सामान्य बना रहेगा. कामकाज में अपेक्षित स्थिति बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस होगा. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर उपलब्धि अर्जित करेंगे. भेंटवार्ता में धैर्य से काम लें. प्रतिभा प्रदर्शन से आगे बढे़ेंगे.



कन्या: कन्या राशि के लिए कारोबारी अच्छी स्थिति बनी रहेगी. कला कौशल पर बल मिलेगा. साहस और सक्रियता बढ़ाएंगे. पैतृक व्यवसाय को गति देंगे. विविध अनुबंधों को पूरा करेंगे. कामकाजी विषय आपके पक्ष में रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के करियर कारोबार में शुभता बनी रहेगी. सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. बड़ों की आज्ञा रखेंगे. कामकाज में सुधार बना रहेगा. प्रयासों में तेजी रखेंगे. अपनी तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे.

तुला: तुला राशि के जातक महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. व्यवस्था संवार में बेहतर रहेंगे.

मकर: मकर राशि के जातक महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता लाएंगे. योजनाओं में गति रखेंगे. औद्योगिक मामले संवरेंगे. विविध आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे. कारोबारी प्रयासों में यात्रा संभव है. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. रणनीति को बेहतर बनाएंगे.



कुंभ: कुंभ राशि की पेशेवरता से सभी प्रभावित होंगे. सहकारी कार्यों में सहजता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंधों में सहजता आएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ें. भेंट में संकोच का भाव बना रहेगा. तोलमोल कर अपनी बात रखेंगे.

मीन: मीन राशि के जातक करियर कारोबार में इच्छित प्रदर्शन करेंगे. कामकाज पर फोकस रखेंगे. पेशेवर प्रशिक्षण में प्रयास बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. नवीन कार्य की शुरूआत कर सकते हैं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे.

