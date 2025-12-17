Makar Tarot Rashifal 17 December 2025: संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Chariot

पैसा कमाने के नए मौके प्राप्त हो सकते है. इस स्थिति से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा. नए प्रेम सम्बन्ध बन सकते है. साझेदारी में किए गए काम अच्छे फायदेमंद हो सकते हैं. किसी कार्य को लेकर सहयोगी का विरोध सहन करना पड़ सकता हैं. बातचीत की कुशलता आपके कार्य को पूरा करने में मदद करेगी. कार्य पद्धति में बदलाव कर सकते है. जीवनसाथी की किसी छोटी से बात को लेकर बोले गए झूठ से मन आहत हो सकता हैं. सामने वाले से सच जानने की कोशिश कर सकते है. जिसके चलते दोनों में विवाद हो सकता है.

परिवार में संपत्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते है. इस बात को लेकर सजग रहें. कि आपको क्या प्राप्त हो सकता है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं. बड़े संस्थान में दाखिले को लेकर कोशिश कर सकते है. बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर राहत महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आए नए अधिकारी के आगमन से माहौल में कुछ बदलाव आ सकते है. इस बदलाव का असर कार्य की गति पर पड़ सकता हैं. आस पास के वातावरण से थोड़ा सजग और सावधान रहें.

स्वास्थ्य:हाथ में हड्डी में चोट लग सकती हैं. चिकित्सक शल्य चिकित्सा की बात कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आर्थिक सलाहकार से बात कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. सावधानी रखें.

