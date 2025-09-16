Makar Tarot Rashifal 16 September 2025: मकर राशि वाले मानसिक स्थिति रहेगी तनावपूर्ण, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Hanged Man

कुछ समय से अपने कार्यों में असफलता देख रहे हैं. हर बार प्राप्त इस असफलता से आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं. यह समय अपने कार्यों का अवलोकन करने का है. साथ ही आपको अपने कार्य शैली में बदलाव भी लाना पड़ेगा. कुछ कार्य नए तौर तरीकों से पूरा करना जरूरी हो सकता है. रिश्तों को लेकर कुछ कठोर निर्णय नहीं कर सकते हैं. इन निर्णय का परिणाम आगे की जीवन को प्रभावित करेगा. आगे जीवन में निर्णय लेते समय पूरी शांति और धैर्य से कार्य करें. ये ध्यान रखें, कि बाद में इस निर्णय को परिवर्तित करना आपके वश में नहीं रहेगा इस बात का जरूर ध्यान रखें. हो सकता हैं, कि कार्य क्षेत्र में कार्य की सफलता को लेकर कुछ समझौते करने पड सकते हैं. अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर इन समझौतों को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं. किसी भी स्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण न खोए. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता हैं. उसकी कोशिश को कामयाब न होने दें.

स्वास्थ्य: बढ़ता हुआ तनाव जीवन में अवसाद ला सकता हैं. इससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे.

रिश्ते: जीवनसाथी का कलहपूर्ण व्यवहार आपको बीमार कर सकता हैं. सामने वाले के साथ लड़ाई करने की कोशिश न करें.

