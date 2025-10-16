scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 16 October 2025: धैर्य और संयम रखें, धीरे-धीरे सफलता प्राप्त होगी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 16 October 2025: जीवन साथी के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि इस व्यवसाय में शुरू में सफलता न मिले. जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. थोड़ा धैर्य और संयम रखिए. धीरे-धीरे सफलता भी प्राप्त होने लगेगी.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:- The Star 
कुछ अच्छे अवसर कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में आ सकते हैं. जिसके प्रतिफल आगे चलकर अच्छा आर्थिक लाभ कर सकते हैं. इस समय कार्य क्षेत्र में इन अवसरों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है. आप भी अपने सहयोगियों के साथ इन अवसरों को प्राप्त करने के प्रयास कर सकते हैं. इन अवसरों की प्राप्ति के लिए आपको अपने निर्णय शक्ति को तेज करना पड़ेगा. सही समय पर सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करके आप अपने लिए उन्नति का नया मार्ग खोल सकते हैं.

हालांकि इस समय कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक हो सकती है. कि आपको कड़ी मेहनत और सही निर्णय लेने पर ही अवसर की प्राप्ति हो पाएगी. जीवन साथी के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि इस व्यवसाय में शुरू में सफलता न मिले. जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. थोड़ा धैर्य और संयम रखिए. धीरे-धीरे सफलता भी प्राप्त होने लगेगी. 

स्वास्थ्य: आंखों में परेशानी के चलते लगातार सिरदर्द हो सकता हैं. चिकित्सक से आंखों की जांच कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से कुछ धनराशि मिल सकती है. यह आपके किसी पुराने निवेश का प्रतिफल हो सकता हैं. 

रिश्ते: परिवार के साथ ननिहाल की किसी शादी में जाने की तैयारी कर रहे है. 

लेटेस्ट

