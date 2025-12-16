Makar Tarot Rashifal 16 December 2025: मकर राशि वाले किसी कार्य में न दें प्रतिक्रिया, सच का दें साथ

मकर (Capricorn):-

Cards:- King of wands

इस समय नकारात्मक विचार आपकी कार्य शैली को प्रभावित कर रहे है. जिसके चलते बार बार कार्यों में रुकावट आ रही है. लोगों की बातों को अपने कार्यों को प्रभावित न करने दें. सामने वाले आपको परिस्थिति से अवगत न होने के कारण आपको भला बुरा कह सकता है. इस बात से विचलित न हो. उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दें. लोगों को अपने निजी जीवन में झांकने नही दें. कुछ लोग आपके और आपके प्रिय के बीच दरार डालने का प्रयास कर सकते है. ऐसी स्थिति में किसी की बात पर बिना सोच समझे कोई भी प्रतिक्रिया न दें. बिना सत्यता की जांच किए सामने वाले से कोई भी बात या बहस न करे. इस समय आपको अपने अंदर आत्मविश्वास एकत्र करना चाहिए. अपने फैसलों पर दृढ़ता दिखाने का साहस रखना चाहिए. यदि आप किसी बेहतर नौकरी की तलाश में है. तो किसी करीबी की मदद से आपको नौकरी मिल सकती है इस समय अत्यधिक सफलता की चाह में आप काफी कठिन परिश्रम कर रहे हैं. इस समय कार्य के साथ आराम भी आवश्यक हैं. अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं.

स्वास्थ्य: चोट लग सकती है. जल्दबाजी से कार्यों को पूरा न करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों की चोरी हो सकती है. सावधान रहें.

रिश्ते: पूरा परिवार कहीं बाहर घूमने जा सकता है

