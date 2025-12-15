Makar Tarot Rashifal 15 December 2025: नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध बनेंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:- Knight of cups

इस समय अपने कदम पीछे न लें.समय के साथ आगे बढ़ना तरक्की की तरफ ले जाएगा.जो अनैतिक कार्यों की संगत से दूर रहें.कार्य में आ रही रुकावटें कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती है.परिवार के कुछ सदस्यों का ईर्ष्यालु स्वभाव झुंझलाहट का कारण बन सकता हैं.इस बात को समझने का प्रयास करें.कि यदि स्थिति में सुधार करना संभव नहीं है.

तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए.अतीत की अच्छी यादें मन को उत्साहित कर सकती है. विवाद की स्थिति में सामने वाले को कोई प्रतिक्रिया न देना.व्यर्थ की बातों में दिलचस्पी न लें. समय की बर्बादी के साथ ध्यान आपके लक्ष्य से भटका सकती है. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत गलतफहमी से हो सकती है.इस गलतफहमी से बाहर निकाल कर रिश्ते में मधुरता आएगी.नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं.कुछ नए स्थान पर जा सकते है.इस समय कुछ बदलाव आ सकते है.जो सकारात्मकता लाएंगे.लेम समय से चली आ रही परेशानी से बाहर निकल सकते हैं.

स्वास्थ्य: मौसम में खांसी जुकाम का कारण हो सकता है. मीठे और ठंडा खाने से परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है. किसी योजना में धन निवेश करेंगे.

रिश्ते: मित्रता में धोखा मिल सकता हैं.अपनी कमियों को किसी के सामने व्यक्त न करें.



