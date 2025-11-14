Makar Tarot Rashifal 14 November 2025: खांसी से परेशान रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Hermit

आपके जीवन में जिस भी व्यक्ति ने आने का प्रयास किया है. उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध इतने बिगड़े हैं. जिसके चलते आप खुद हैरान हो सकते हैं.इस समय आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ मित्रता करने का प्रयास कर सकता है. आप उसकी मित्रता को सहर्ष स्वीकार करेंगे. यह व्यक्ति आपको उन बातों के बारे में बता सकता है. जिसके कारण आप किसी के भी साथ भी अपने संबंधों को बना नहीं पाए हैं.उस व्यक्ति के साथ रहते हुए आप अपने व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर पाएंगे. यह भी हो सकता है, कि आप आगे चलकर उस व्यक्ति के साथ अपने प्रेम संबंध की शुरुआत कर ले. कार्यक्षेत्र में आपके किए गए कार्य पर उच्च अधिकारियों द्वारा की गई टीका टिप्पणी आपको आहत कर सकती हैं. कार्य को पूरा करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं.

और इस प्रयास के चलते इस कार्य को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है.अधिकारी की टीका टिप्पणी से आपका मनोबल गिर सकता है.यह समय अपने मनोबल को गिराने का नहीं है. बल्कि अपने कार्य को पुनः अवलोकन करके इस बात को देखने का प्रयास करना चाहिए. कि क्या वाकई में आपकी कर में कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं .जो अभी तक आपको नजर नहीं आई है. कभी-कभी नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक तरीके से लेने से जीवन में बेहतरीन परिवर्तन आते दिखाई दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: एक छोटी सी संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं.इस संपत्ति का व्यावसायिक रूप में उपयोग कर सकते हैं.

रिश्ते: कई बार कई लोगों के साथ आपकी मित्रता एक लंबे समय तक ठहर नहीं पाती है. ऐसी स्थिति में उन कारणों को जानने का प्रयास किया जा सकता है.जिसके कारण वह मित्रता समाप्त हुई हो.

स्वास्थ्य: बार-बार उठ रही खांसी आपकी छाती में काफी दर्द बनाए हुए हैं.इसके चलते आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

