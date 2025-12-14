Makar Tarot Rashifal 14 December 2025: मकर राशि वाले किसी नए कार्य की कर सकते हैं शुरुआत, हाथ लगेगी बढ़िया धनराशि

मकर (Capricorn):-

Cards:- Knight of wands

और पढ़ें

स्वभाव में जल्दबाजी के कारण हर कार्य को तेजी से समाप्त करने की कोशिश करते है. इस जल्दबाजी के चलते कई बार कार्य पूर्णतया सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं. इस बात को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अपनी कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं. इस समय अपना लक्ष्य अपने कार्य को सफल बनाने पर केंद्रित होना चाहिए. हो सकता हैं, कि अपने अतिउत्साही स्वभाव कार्य को पूरा करने में जल्दबाजी दिखाएं. कार्य की सफलता कई नए अवसरों की प्राप्ति का द्वार खोल सकती हैं. इस समय किसी बड़ी परियोजना में शामिल किया जा सकता है. इस परियोजना में कार्य करते हुए विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता हैं. अपने कार्य को पूरी कुशलता और धैर्यता पूर्वक करते हैं. तो कार्य को जल्द ही सफलता तक पहुंचा सकते हैं. जल्दबाजी और लापरवाही कई बार कार्यों को पूर्ण सफल नहीं बन पाती है. भाग्य के भरोसे न रहे. अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें. दूसरों पर निर्भर न रहें.

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वभाव में जल्दबाजी के कारण कई बात चोट खा चुके हैं. जिसके चलते अब पैरों में काफी दर्द हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: नए कार्य की शुरुआत में काफी धनराशि लगने से परेशान हो सकते है. मित्र से आर्थिक मदद ले सकते हैं.

रिश्ते: रिश्तों में समझदारी बनाए रखें. रिश्तों की गरिमा बनाएं रखें.

---- समाप्त ----