Makar Tarot Rashifal 12 December 2025: गुस्से में कोई फैसला ना करें, शांति से काम करते रहें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 12 December 2025: चतुराई से कार्य को पूरा करने का प्रयास आपको तनाव से दूर रखेगा.हो सकता है कि आपको अपने कार्य से संबंधित किसी स्थिति में किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ जाए.

.मकर (Capricorn):-
Cards:-King of cups
किसी परियोजना पर कार्य समय अपने एक बड़ी गलती का सामना करना पड़ सकता है.हालांकि गलती बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है. फिर भी वह कार्य की सफलता को विलंब पूर्ण कर सकती है.आपकी काबिलियत और योग्यता  के चलते सफलता प्राप्त कर सकते है. संकट के समय हड़बड़ी या क्रोध से काम लेने की जगह शांति से अपने कार्य को अच्छे से समझ कर पूरा करने का प्रयास करते आए हैं.

चतुराई से कार्य को पूरा करने का प्रयास आपको तनाव से दूर रखेगा.हो सकता हैं,कि आपको अपने कार्य से संबंधित किसी स्थिति में किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ जाए. ऐसी स्थिति में अपने अहंकार को एक तरफ रख कर सामने वाले की सलाह जरूर लेना चाहिए.इस समय आप कुछ ऐसी स्थिति से गुजर रहे है जिसमें कार्यों को लेकर अरुचि उत्पन्न हो सकती है. इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना आवश्यक हैं.अन्यथा इसका असर कार्य की सफलता पर पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: किसी ऐसी नई खाद्य वस्तु का सेवन न करें. जिसमें शामिल चीजों की आपको जानकारी ना हो.

आर्थिक स्थिति: विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. इस समय किसी व्यवसाय के लिए इस यात्रा को कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्ते को संभाल कर रखना आपको भली बात ही आता है. दूसरों की गलतियों पर क्षमा करने की आपकी आदत लोगों को आपसे जोड़े रखती है.
 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

