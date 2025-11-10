scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 10 November 2025: व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 10 November 2025: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते अनिद्रा की स्थिति हो सकती है. इस समय पर्याप्त विश्राम आपको मानसिक तनाव से दूर रखेगा. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- Nine of swords 
इस समय आप जिस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. वह आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती हैं. इस परियोजना में आपके लिए उन्नति के कई अवसर छुपे हुए हैं. यदि आप इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं. तो आपको पदोन्नति की प्राप्ति भी हो सकती हैं. ऐसा अनुमान आपके उच्च अधिकारियों द्वारा दिया जा सकता है. इस समय आप कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर सकते हैं. जिसके चलते आपसे हुई कोई भी गलती आपको भयावह परिणाम तक ले जा सकती हैं.

यह भी हो सकता हैं. कि परिणाम स्वरुप आपकी नौकरी से बर्खास्तगी कर दी जाएं अपने सिर पर लटक रही इस डर की तलवार के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है. धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को धीमी गति से आगे बढ़ाते रहना आपको सफलता तक ले जाएगा. यदि आप हिम्मत से काम लेंगे तो निश्चय ही आप जीवन के अंधकार से बाहर निकाल कर अपनी योजना परियोजना को अपेक्षित सफलता तक ले जा पाएंगे. किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने आसपास ना आने दें. स्थिति जैसी भी हो इस बात का विश्वास रखें. कि आप उससे बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते अनिद्रा की स्थिति हो सकती है. इस समय पर्याप्त विश्राम आपको मानसिक तनाव से दूर रखेगा. 

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है. जितना कि आपने सोच ली है. बस अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए. 

रिश्ते: जीवनसाथी के जीवन में आया कोई नया व्यक्ति उसके दिमाग पर काबू करने का प्रयास कर सकता है. जिसके चलते जीवनसाथी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है. 

