scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 9 October 2025: ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी, नए घर को खरीदने की योजना पूरी हो सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 9 October 2025: कार्य क्षेत्र में पुनः अपनी जगह बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है. इस समय जीवन साथी के साथ किसी नई व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. इस व्यवसाय में ससुराल पक्ष काफी आर्थिक मदद करेगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:-Four of wands
परिवार में किसी की विवाह की तैयारी को लेकर उत्साह बना हुआ हैं. सभी छोटे-बड़े सदस्य अपने कार्यों के प्रति सजग है. कुछ समय पूर्व आप किसी ऐसे षडयंत्र का शिकार होते-होते बचे हैं. जिसमें आप अपनी नौकरी या व्यवसाय को खोने के साथ ही अपनी प्रतिष्ठा को भी खो सकते थे.  जिस व्यक्ति द्वारा ये षड्यंत्र किया गया होगा. वह आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति होगा. इन सभी इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर अब कुछ राहत मिल सकती हैं

कार्य क्षेत्र में पुनः अपनी जगह बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है. इस समय जीवन साथी के साथ किसी नई व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. इस व्यवसाय में ससुराल पक्ष काफी आर्थिक मदद करेगा. किसी नए घर को खरीदने की योजना भी पूरी हो सकती है. परिवार में किसी नन्हे शिशु का आगमन काफी समय बाद होने से सभी लोग काफी प्रफुल्ल नजर आएंगे. इस समय एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा हैं. अभी तक जो भी कुछ कठिनाइयां जीवन में सामने आती रही हैं. उससे निजात मिल सकेगी. परिजनों के साथ मिलकर किसी बड़े धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से आप अपने त्वचा के रंग को परिवर्तित होते देख रहे हैं. अभी तक इस स्थिति को गंभीरता नहीं लिया है. जल्द ही आपको किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करने पर विचार करना चाहिए. 

सम्बंधित ख़बरें

क्रोध और अहंकार से बचेंगे, लोगों की आर्थिक मदद कर सकते हैं 
धन का सदुपयोग करेंगे, जल्दबाजी में आपके कार्य बिगड़ सकते हैं 
धन के निवेश पर जोर रहेगा, रोग-बीमारियों से सतर्क रहें 
नुकीले औजार के प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट-दुर्घटना की संभावना है 
आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है 
Advertisement

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के साथ शुरू किए गए व्यवसाय में परिजनों की तरफ से आर्थिक सहयोग मिल सकता हैं. 

रिश्ते: पूर्व प्रेमिका या प्रेमी से मुलाकात आपके जीवन में सुखद एहसास को लेकर आ सकती है. आप अपने रिश्ते को पुनःआगे ले जा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement