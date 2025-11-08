Makar Tarot Rashifal 8 November 2025: मकर राशि वालों को प्राप्त होगा आर्थिक लाभ, नौकरी में मिल सकता है स्थानांतरण

मकर (Capricorn):-

आपके झगड़ालू और रूखे स्वभाव के चलते कार्य क्षेत्र में आप एक बड़े विवाद में पड़ सकते हैं. इस कारण आप जिस परियोजना पर कार्य कर रहे थे. उस परियोजना की जिम्मेदारी आपसे वापस ली जा सकती हैं. इस संदर्भ में आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का निर्णय ले सकते हैं. यह समय आपको इस बात की चेतावनी दे रहा है. कि आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए. सामने वाले से लड़कर या पद का दबाव डालकर कार्य करने की जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं. इस तरह आप लोगों की निगाह में अपने मान सम्मान में कमी होते पाएंगे. यदि आपका व्यवहार नम्र और प्रसन्नचित होगा. तो सहयोगी आपके कार्य में मदद करने को इनकार नहीं करेंगे. हो सकता हैं, कि आपके इसी व्यवहार के चलते आपको नौकरी में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए. इस स्थानांतरण से आपको एक सबक मिल सकता हैं. नए स्थान पर जाकर नए विभाग में आप अपने व्यवहार को पूर्णता बदलने का प्रयास करेंगे और साथ ही यह भी कोशिश कर सकते हैं. कि जब तक बहुत बड़ी परेशानी ना हो. तब तक आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी बात पर विवाद नहीं करेंगे. आप शांत रहकर समस्या को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं. आप में आए इस परिवर्तन से परिजनों को भी सुकून और शांति मिल सकती हैं.

स्वास्थ्य: बार बार मीठा खाना आपकी मधुमेह को काफी बढ़ा सकता हैं. मधुमेह का कोई स्थाई उपचार नहीं हैं. पर खानपान का परहेज आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखेगा.

आर्थिक स्थिति: परिस्थितियों में आया बदलाव आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है.

रिश्ते: जो लोग आपके जीवन में कलह बढ़ने का कार्य करते आए हैं. उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा.

