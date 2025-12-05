scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 5 December 2025: मकर राशि वाले नई परियोजना से कमाएंगे पैसा, मानसिक तनाव से मिलेगी राहत

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: परिवार में किसी का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है.  वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में अधिकारी से वैचारिक मतभेद होने के कारण नौकरी छोड़ने पर विचार करेंगे. कुछ दबी हुई समस्याएं पुनः बढ़ सकती हैं.

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Moon

शांत और तनाव रहित रहने का प्रयास समस्याओं का समाधान ला सकता है.  पुरानी कर्ज वापस मिल सकते हैं. परिवार के सदस्य आपका क्रोध और व्यवहार से परेशान होंगे.  अपने समय की कीमत समझे.  उन लोगों के साथ अपने व्यवहार सीमित करें. जो आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं.  किसी नई परियोजना पर धन लगा सकते हैं. परिवार में किसी का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है.  वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में अधिकारी से वैचारिक मतभेद होने के कारण नौकरी छोड़ने पर विचार करेंगे. कुछ दबी हुई समस्याएं पुनः बढ़ सकती हैं.  इससे मानसिक तनाव हो सकता है. धन खर्च की अधिकता रहेगी. जीवन साथी के साथ सारे मनमुटाव भुलाकर रिश्ते को सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे. योग्यकर्मियों को पदोन्नति और आर्थिक मुनाफा हो सकता हैं.  दूसरों की झूठी बातों और चालबाजियों से बचकर रहे. अपने विश्वासपात्रों और घनिष्ठजनों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. जब तक स्पष्टता का अनुभव न हो. तब तक महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य: कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. थोड़ा सावधान रहें. जल्दबाजी में कार्यों को पूरा न करें. 

आर्थिक स्थिति:  आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. खर्चो को सीमित करें. 

रिश्ते: बड़े भाई के साथ तनाव हो सकता है. ये तनाव संपत्ति के बंटवारे के कारण होगा. 

