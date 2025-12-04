scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 4 December 2025: मकर राशि वालों की नए लोगों से होगी मुलाकात, हो सकता है मानसिक तनाव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 4 December 2025: परिवार में किसी की मनचाही नौकरी प्राप्ति की सूचना आ सकती है. इस उपलब्धि की खुशी जश्न के रूप में मान सकते हैं. ऐसे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.  जो दिलचस्प हो.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Devil 

कार्य के प्रति उदासीनता समाप्त होते नजर आ सकती है.  परिवार में किसी की मनचाही नौकरी प्राप्ति की सूचना आ सकती है. इस उपलब्धि की खुशी जश्न के रूप में मान सकते हैं. ऐसे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.  जो दिलचस्प हो. कुछ ऐसे कार्य या अवसर सामने आ सकते हैं. जिसमें अच्छे मुनाफे के साथ जोखिम भी शामिल होगा. ऐसी स्थिति में अपने परिजनों को सभी आवश्यक बातें साझा करना चाहिए. भीड़ में घबराहट महसूस कर सकते हैं.  इस परेशानी से बचने के लिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आपके विश्वास का कोई सहयोगी फायदा उठा सकता है. इस समय लोगों के साथ रहकर अपनी परेशानी का सामना करें. अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है. सामने वाला व्यवसाय में साझेदारी का अवसर दे सकता है.  व्यर्थ में लोगों पर चीख चिलाहट अच्छी नहीं है. इससे लोग धीरे-धीरे आपसे दूर होने लगेंगे. अपने रिश्तों में गरिमा बनाए रखें गलत कार्य को पूरा करने में सहायक ना रहे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: सीढ़ियों पर चढ़ते समय पैर फिसल सकता है. सावधानी पूर्वक कार्य पूरा करना अति आवश्यक है. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले पैसों के लेनदेन में दिखाएं सावधानी, सहयोगी कर सकते हैं मदद 
वृश्चिक राशि वाले लोगों की बातों को न करें अनसुना, पाचन संबंधी हो सकती है समस्या 
तुला राशि वाले नई नौकरी की कर सकते हैं तलाश, उच्च अधिकारियों का मिलेगा साथ 
कन्या राशि वाले उम्मीद से बढ़कर रह सकते हैं आगे, मिल सकती है कोई खुशखबरी  
सिंह राशि वाले अफवाहों से रहें दूर, धन कमाने के मिलेंगे नए स्रोत 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आता नजर आ रहा है. अचानक से धन लाभ हो सकता है.  

रिश्ते: जीवन साथी के साथ बढ़ती हुई अनबन परिवार के वातावरण को खराब कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement