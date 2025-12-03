scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 3 December 2025: कार्यक्षेत्र में अच्छी पदोन्नति प्राप्त होगी, वेतन वृद्धि भी हो सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: जल्द ही विवाह की तैयारी परिवार में शुरू होंगी. यह समय अनुकूलता लेकर आया है. रुके हुए कामों में भी तेजी आती नजर आएगी. कार्यों में आ रही चुनौती धीरे-धीरे हल होती जाएंगी. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- Ace of Cups 
रिश्तो में पूर्व के कटु अनुभव कड़वी यादों मन में बसी हुई है. नए रिश्ते बनाने से हिचक सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए किसी नए व्यक्ति से मित्रता हो सकती है. इस समय अपने कार्यों को सफल बनाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं. सामने वाले का सहयोग आपके कार्य को सफल बनाने में मदद कर सकता है. अचानक से अनुभव हो सकता है,कि आप सामने वाले को लेकर मधुर भावनाएं रख रहे हैं. अपनी अतीत की यादों के कारण इन भावनाओं को व्यक्त करने का डर बना हुआ है. जल्द ही सामने वाला आपसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है. एक नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना नजर आ रही है.

कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती ह. कुछ अच्छे अवसर जल्द ही मिल सकते हैं. जो की आर्थिक लाभ लेकर आ रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. जिस बात से लंबे समय से परेशान थे. उसे बात से राहत मिल सकती है. बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार आता नजर आएगा. कार्य क्षेत्र में अच्छी पदोन्नति प्राप्त होगी. वेतन वृद्धि भी हो सकती है. जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन जीवन में प्राप्त हो सकता है. अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे. मनचाहे जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है. जल्द ही विवाह की तैयारी परिवार में शुरू होंगी. यह समय अनुकूलता लेकर आया है. रुके हुए कामों में भी तेजी आती नजर आएगी. कार्यों में आ रही चुनौती धीरे-धीरे हल होती जाएंगी. 

स्वास्थ्य: पैर में लगी चोट ठीक होने से चलने फिरने में सुविधा हो सकती है. अपने दिनचर्या को नियमित बनाने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. यह आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगा. 

रिश्ते: नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है. पुराने रिश्तों में मधुरता लाने की प्रयास करेंगे. 

---- समाप्त ----
