Kark Tarot Rashifal 14 December 2025: कर्क राशि वालों त्वचा संबंधी दिक्कतों से रहना होगा दूर, वाणी पर रखें सयंम

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 14 December 2025: खुशी या बुरी स्थिति में कुछ करीबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकता है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति के चलते अनीति का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसकी  उम्मीद नहीं थी.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Five of swords

प्रिय के साथ तर्क वितर्क न करें. विवाद रिश्ते को लेकर प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर सकता है. कोई निर्णय जो विरुद्ध हो सकता हैं. उसको जल्दबाजी में न ले. किसी विवाद के आगे बढ़ने पर अफसोस हो सकता हैं. कार्य क्षेत्र में आपके ख़िलाफ़ कुछ अफवाहें फैल सकती हैं. इन अफवाहों का सम्बन्ध अतीत से हो सकता हैं. खुशी या बुरी स्थिति में कुछ करीबी लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकता है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति के चलते अनीति का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसकी  उम्मीद नहीं थी. इस समय पूर्व में लिए किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती हैं. सही बात का समर्थन करें. कुछ लोगों की ईर्ष्या के चलते व्यवसाय में काफी रुकावटें आती नजर आ रही है. लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें. इस समय किसी स्थिति में शत्रु हावी हो सकते है. किंतु अंत में विजय आपके पक्ष में ही होगीं. इसलिए विश्वास रखें. 

स्वास्थ्य: गलत दवा के सेवन से त्वचा संबंधी कुछ परेशानी हो सकती हैं. खानपान का परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति: कर्ज की अधिकता रहेगी. खर्चो पर नियंत्रण करें. 

रिश्ते: प्रेम संबंध में दूरी आ सकती है. अपने रिश्तों में सुधार लाएं. 

---- समाप्त ----
