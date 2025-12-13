scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 13 December 2025: उधार वापस मिल सकता है, भ्रमण पर जा सकते है

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 13 December 2025: कार्य क्षेत्र में आलोचना का सामना करना पड़ सकता हैं.इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया न दें.सामने वाला ईर्ष्यावश आपकी आलोचना कर सकता हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क(Cancer):-
Cards:- The Fool
ऊर्जा और उत्साह की अधिकता आपको घेरे हुए है.कार्यों को समय पर पूरा करके उच्च अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त हो सकती हैं.दूसरों को प्रभावित करने के पैसों को ज्यादा खर्च न करें.व्यवहार की सौम्यता और सहजता दूसरे को स्वत: आकर्षित कर सकती है.परिजनों की बातों को अनसुना न करें. बेवजह लड़ने की आदत में बदलाव लाएं.कार्य क्षेत्र में आलोचना का सामना करना पड़ सकता हैं.इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया न दें.सामने वाला ईर्ष्यावश आपकी आलोचना कर सकता हैं.

इससे उसके मन  की मंशा सबके सामने आ जाएगी.कार्य क्षेत्र में इस समय युक्ति और चतुराई से कार्य करना पड़ेगा.यात्रा के दौरान किसी से प्रेम संबंध बन सकते हैं.जीवनसाथी के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत को लेकर बातचीत कर सकते है.यदि सबकुछ बेहतर रहेगा.तो जल्द ही इस व्यवसाय पर कार्य करेंगे.परिवार के हित में कुछ कार्य कर सकते है.बार बात कोई ऐसी गलती न करें.जिस कारण कार्यों में गलती हो सकती है.यदि कोई दुविधा समाप्त नहीं हो रही है.तो उससे संबंधित किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी भी तरह की चोट को लेकर लापरवाही न करें.इससे चोट गंभीर हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

नई नौकरी मिल सकती है, धन खर्च सोच समझकर करें 
तनाव से निजात मिल सकेगी, प्रेम संबंध बनेंगे 
धन निवेश कर सकते हैं, बिना मांगे सलाह न दें 
कोई फैसला सोच-समझकर करें, ऐसा बीतेगा दिन 
प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं, करें यह उपाय 

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ के खर्चों को सीमित कर सकते है.दूसरों को दिया उधार वापस मिल सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ कहीं भ्रमण पर जा सकते है.इससे दोनों के रिश्ते में मधुरता आ सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement