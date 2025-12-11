Kark Tarot Rashifal 11 December 2025: पैसों का निवेश सोच समझकर करें, बचत की आदत डालें

कर्क (Cancer):-

Cards: Five of pentacles

एक फैसला गलत होने के कारण परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता हैं. अपने फैसले सोच समझकर लें. अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें. कोई भी वित्तीय फैसला जल्दबाजी में न ले. अपने निर्णय पर दूसरों की सोच को हावी न होने दें. अचानक से नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है. इस स्थिति के लिए अभी तैयार नहीं होंगे. नई नौकरी की तलाश कर सकते है. जीवनसाथी की खराब तबियत काफी दुःखी कर सकती है. हो सकता है, कि आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए अपनी संपत्ति बेचना पड़ जाएं.

ऐसी स्थिति में जब तक सौदा अपने अनुकूल न हो. तब तक आगे न बढ़े. सभी परिजन आर्थिक स्थिति में आए इस अंतर के कारण परेशान हो सकते हैं. इस विपरीत ओर कठिन समय में अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें. अभी समय प्रतिकूल है. समय की प्रतिकूलता समाप्त होते ही आपके कार्यों में स्वत: तेजी आने लगेगी. रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगी. इसके साथ ही जिस आर्थिक संकट में अभी खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं. उससे बाहर निकालने के सटीक समाधान भी प्राप्त हो सकेंगे.

स्वास्थ्य:स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. कभी-कभी समस्या की गंभीरता हम समझ नहीं पाते हैं.



आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर करें. बचत की आदत डालें.

रिश्ते: कुछ रिश्तों का महत्व खून के रिश्तों से ज्यादा होता है. इन रिश्तों को संभालकर रखें.

