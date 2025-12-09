scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 9 December 2025: कर्क राशि वाले इस दौरान धैर्य-शांति रखें, विचारों में लाएं सकारात्मकता

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: जीवनसाथी के साथ नए घर की सजावट की बातचीत कर सकते हैं. यदि किसी स्थिति में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं.  तो हिम्मत ना हारे. और नहीं खुद को अकेला महसूस करें. कोई भी परिवर्तन स्थाई नहीं होता है.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Hermit

किसी कार्य में बार-बार असफल होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है.  धैर्य और शांति के साथ कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन कर कार्य को सफल बनाने का प्रयास किया जा सकता है.  हड़बड़ी या जल्दबाजी में कार्य न करें. समय पर कार्य पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य की शुरुआत बेहतर परिणाम लेकर आती है.  दुविधा होने की स्थिति में किसी अनुभवी सलाहकार से सलाह ली जा सकती है.  समय-समय पर कार्यों का आकलन कर कार्य पद्धति में बदलाव लाए जा सकते हैं.  विचारों की सकारात्मक कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने में सहायक रहेगी.  ऐसे लोगों से मित्रता ना करें.  जो नकारात्मक सोच लिए हुए हैं.  संगत का असर आपकी सोच को भी नकारात्मक बना देगा.  जीवनसाथी के साथ नए घर की सजावट की बातचीत कर सकते हैं.  यदि किसी स्थिति में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं.  तो हिम्मत ना हारे. और नहीं खुद को अकेला महसूस करें.  कोई भी परिवर्तन स्थाई नहीं होता है.  बदलाव जीवन का अभिन्न अंग है.  तथा परिस्थितियों बदलती रहती हैं. 
 
स्वास्थ्य: मौसम का बदलाव बीमार कर सकता है.  खान-पान में परिवर्तन मौसम के अनुसार करें. 

Advertisement

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास कर सकते हैं.  खर्चो को सीमित करें.  

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले पुराने विवादों से रहें दूर, किसी के साथ योजनाएं ना करें साझा 
मिथुन राशि वाले सभी फैसले सोच-समझकर लें, भाग्य पर रखें भरोसा 
वृषभ राशि वालों के रुके हुए कार्य होंगे पूरे, फिजूलखर्ची से रहें सावधान 
मेष राशि वाले किसी के साथ ना रखें ईर्ष्या, गुस्से पर रखें काबू 
व्यर्थ के विवादों से बचकर रहें, कार्यक्षेत्र में नए बदलाव आ सकते हैं 

रिश्ते: पारिवारिक जीवन में बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं.  जिससे जीवन सुगम हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement