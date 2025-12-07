Kark Tarot Rashifal 7 December 2025: पुराने लोगों से रिश्ते सुधारें, धन निवेश न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Emperor

पिता के व्यापार में मदद कर सकते है.पारंपरिक व्यापार का नवीनीकरण कर सकते हैं.कार्यों में विलंब कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता हैं.साथ ही उच्च अधिकारियों से चेतावनी भी मिल सकती है.यह समय पूरी शक्ति से बिना रुके कार्य करने का है.ईर्ष्या और द्वेष के चलते कोई सहयोगी उच्च अधिकारियों को आपके खिलाफ कर सकता है. किसी भी तरह की लालच भरी योजना में धन निवेश न करें.इस समय असुरक्षित निवेश आर्थिक हानि दे सकता है.

सच का साथ देने का प्रयास करें. नए व्यापारिक सौदों में लाभ के योग बन रहे हैं. भाग्य के भरोसे रहकर कार्यों को न करें. दूसरों के भरोसे किया गया कार्य सफलता को प्रभावित कर सकता हैं.नए लोगों पर आंख मूंद का भरोसा न करें.स्वविवेक से निर्णय लें.सफलता को दिमाग पर हावी न होने दें.आपके कार्य की सफलता एक सहयोगात्मक कार्य है.उसका श्रेय अकेले न लें.किसी बड़े बुजुर्ग की बिगड़ी तबियत चिंतित कर सकती हैं.स्वास्थ्य को अनदेखा न करें.पुराने लोगों से रिश्ते सुधारें.

स्वास्थ्य: किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें. नींद को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े कार्य को शुरू करने की योजना बना सकते है.धन की व्यवस्था करेंगे.

रिश्ते: किसी बड़ी पूजा का आयोजन उत्साहित कर सकता है.सभी के साथ समय व्यतीत करेंगे.

