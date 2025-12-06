Kark Tarot Rashifal 6 December 2025: नए धन कमाने से स्त्रोत ढूंढेंगे, गलत संगत से दूर रहें

कर्क (Cancer):-

Cards:- King of wands

ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास के साथ कार्यों को पूरा करें.दूसरे लोगों आपकी काबिलियत और योग्यता से प्रभावित हो सकते हैं.अपने किए फैसलों पर दृढ़ता दिखाएं.किसी को आपके ऊपर हावी न होने दें.यदि कोई बार बार आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हैं.तो उससे दूरी बनाएं.किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से नई नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे.अत्यधिक सफलता की चाह में बीमार हो सकते है.कार्य के साथ आराम भी आवश्यक है.जीवनसाथी का बर्ताव आपके व्यवसायिक रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है.

नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी.अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं.किसी नए स्थान पर प्रस्थान का विचार बना सकते है.उच्च अधिकारी से हुआ विवाद आपके कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं.इस कारण आ रहे अच्छे अवसरों से भी वंचित हो सकते है.अपनी गलती का सुधार कर सकते है.व्यवहार की नम्रता आगे के लिए अच्छे अवसर प्राप्त के मौके बना सकती हैं.गलत संगत से दूर रहें.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.अत्यधिक मीठी चीजों के सेवन से परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास सफल होंगे.कुछ नए धन कमाने से स्त्रोत ढूंढने के प्रयास करेंगे.

रिश्ते: पिता के साथ रिश्ते में सुधार आ सकता है.परिजनों के साथ कही घूमने की योजना बना सकते हैं.

