Kark Tarot Rashifal 5 December 2025: कर्क राशि वाले आर्थिक कार्यों में सलाहकार की लें मदद, साझेदारी के साथ हो सकता है तनाव

कर्क (Cancer):-

Cards:- The High Priestess

और पढ़ें

उम्रदराज लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. साझेदार के साथ तनाव हो सकता हैं. जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं. किसी आध्यात्मिक गुरु अथवा मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. जो आपके भीतर की क्षमता और रचनात्मकता को पहचानने में मदद कर सकते हैं. इस समय अहंकार से ग्रस्त हो सकते हैं. बिना अधिक विचार किए दूसरे की सलाह पर अमल न करें. स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं हैं. इस समय आगे की योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करें. योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व पुनः अवलोकन कर सकते हैं. दूसरों पर निर्भर रहकर कार्य को पूर्ण करने का प्रयास न करें. गलतियां हो सकती हैं. समय पर कार्य पूर्ण करें. किसी बड़ी परियोजना में सहायक का पद प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है. जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा के योग बनेंगे. किसी यात्रा में परिवर्तन हो सकता है. जिस कारण परेशानी अनुभव होगी. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हैं. किसी बड़े संस्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन पर काबू पाने का प्रयास करेंगे. किसी दवा का दुष्परिणाम स्वास्थ्य खराब कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक फैसलों में सलाहकार की मदद ले सकते हैं. नए वाहन की खरीदी पर विचार कर रहे हैं.

रिश्ते: बीती बातों से बाहर निकलने का प्रयास करें. नकारात्मक लोगों से दूर रहें.

---- समाप्त ----