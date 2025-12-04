scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 4 December 2025: कर्क राशि वालों की कोई छुपी हुई प्रतिभा आ सकती है बाहर, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 4 December 2025: मार्ग की बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे. अपने कार्यों का पुनः अवलोकन करें. किसी करीबी से हुआ विवाद बढ़ सकता है. हो सकता है, कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचे.

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Hermit

अपने अंदर की कमी को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करें. इस समय खुद को कम ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं.  जरूरत से ज्यादा काम का बोझ ना उठाएं. यदि आवश्यक ना हो. तो काम को कुछ समय के लिए टाल दें. मार्ग की बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे. अपने कार्यों का पुनः अवलोकन करें.  किसी करीबी से हुआ विवाद बढ़ सकता है. हो सकता है, कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचे. इस समय क्रोध पर नियंत्रण करते हुए लोगों से संबंध सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. प्रिय की नाराजगी के चलते अकेलापन महसूस करेंगे. किसी बड़े बुजुर्ग के मार्गदर्शन से आगे की कुछ योजनाओं को पूरा कर सकते हैं. जल्द ही किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकते हैं. जिसका साथ आपकी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर व्यक्त करने में सहयोग करें.  कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के कारण मन आहत हो सकता है. किसी व्यक्ति के सामने आने से कुछ बुरी यादें पुनः सामने आ जाएंगी. इन कड़वी यादों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य: परिवार के वरिष्ठ जन के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. मौसम में बदलाव स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.  

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. नया वाहन खरीदने पर विचार करेंगे. 

रिश्ते: जीवनसाथी अचंभित कर सकता है. किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना मन में रोमांच जगा देगी. 

