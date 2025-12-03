scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 3 December 2025: आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते है, कार्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: जो लोग अनैतिक कार्यों से धन कमाने की कोशिश करते हैं. उनकी संगत से दूर रहे. विनम्र भाव से संबंध सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. अपने पद की शक्ति का दुरुपयोग ना करें. 

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Chariot 
अपने रिश्तों को सीमित करने का प्रयास करें. लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते है. इस समय किसी कार्य को लेकर आप दुविधाग्रस्त हो रहे हैं. आमद से अधिक खर्च हो सकता है. गलत तरीकों से धन कमाना मुश्किल में डाल सकता हैं. नैतिकता से थोड़ा हटकर कोई कार्य करने की कोशिश कर सकते है. यदि गलत तरीके से कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे. तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते है. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और वास्तविकता के प्रति सावधानी रखना जरूरी है. स्वार्थी लोगों से दूर रहे.

परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं. कुछ लोग जो आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहे हैं. उनकी मदद करने का प्रयास कर सकते है. किसी बड़े अवसर को प्राप्त कर सकते हैं. प्रिय की गलत बात का समर्थन न करें. जो लोग अनैतिक कार्यों से धन कमाने की कोशिश करते हैं. उनकी संगत से दूर रहे. विनम्र भाव से संबंध सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. अपने पद की शक्ति का दुरुपयोग ना करें. 

स्वास्थ्य:कार्य की अधिकता के चलते मानसिक तनाव हो सकता है. ध्यान साधना करें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते है. कार्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे. 

रिश्ते: यात्रा के दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. इस मुलाकात को व्यावसायिक रिश्ते में बदलने का प्रयास कर सकते हैं. 

