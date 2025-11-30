आज 30 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा, उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा

कर्क - शिक्षा एवं प्रतियोगिता में सबसे आगे रहने का भाव रहेगा. भाग्य की प्रबलता से हर क्षेत्र में उम्दा स्थ्ति बनी रहेगी. साहसिक कार्यों में आगे रहेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्यगत तेजी बनी रहेगी. पेशेवरों से मित्रता घनिष्ठ होगी. दीर्घकालिक योजनाओं में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में आनंद बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष सहज रहेगा. संबंधों को निभाएंगे. भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे. निजी संबंधों मेंं सहजता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सुधार संवार आएगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कारोबारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. अनुभवीजनों की सलाह मानेंगे. निर्देशों पर अमल बढ़ाएंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक प्रगति व धनधान्य में वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. प्रतिभा से परिणाम संवरेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत बने रहेंगे. मन के मामलों में संतुलन बना रहेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सुख को बढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3 और 5



शुभ रंग : हल्का गुलाबी



आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. वादविवाद से बचें.

