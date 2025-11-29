scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: भेंट में सतर्कता रखें, बचत की कोशिशें बढ़ाएं

Aaj ka Kark Rashifal 29 November 2025, Cancer Horoscope Today: अधिक वनज उठाने व दबाव में आने से बचें. विभिन्न अनुबंधो को अंतिम रूप देने में सजग रहें. मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक विनम्रता से काम लें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - समय सामान्य प्रभाव बनाए रखने वाला है. स्वास्थ्य के संकेतों पर फोकस बनाए रखने का समय है. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. कामकाज में लापरवाही से बचें. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखें. अधिक वनज उठाने व दबाव में आने से बचें. विभिन्न अनुबंधो को अंतिम रूप देने में सजग रहें. मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक विनम्रता से काम लें. धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्थागत नीति नियमों की अवहेलना न करें. विभिन्न मामले मिलेजुले बनेंगे. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा. योजनाएं लंबित रह सकती हैं. लेनदेन में अतिरिक्त सावधान रहें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत रुटीन रहेगा. बजट की अनदेखी नहीं करें. निवेश पर अंकुश रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. निर्देशां पर अमल करें. भेंट में सतर्कता रखें. बचत की कोशिशें बढ़ाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

Cancer zodiac health and auspicious color today
कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी 
आप की योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा 
कर्क राशि वाले अपने विचारों को रखें स्थिर, संपत्ति से मिल सकता है पैसा 
कर्क राशि वाले भावनात्मक मामलों में विनम्र बने रहें, जिम्मेदारियों को निभाएंगे 
कर्क: आपको काम पूरे होंगे, समाज में सम्मान मिलेगा 

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में मन की न होने की आशंका है. संबंधों में असहजता बढ़ सकती है. सबका साथ बनाए रखें. सूझबूझ व सहकार पर जोर दें. समय लेकर भेंट को जाएं. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व व व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं. बड़प्पन से काम लें. चर्चा में स्पष्ट रहें. भावनात्मक मजबूत बनें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 4 और 8
शुभ रंग : सिल्वर
आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. विनय बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement