आज 28 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले अपने विचारों को रखें स्थिर, संपत्ति से मिल सकता है पैसा

कर्क - कार्यक्षेत्र में मिश्रित स्थिति बनी रहेगी. रुटीन पर फोकस बनाए रखेंगे. कामकाज में सावधानी बढ़ाएं. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यों में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का साथ समर्थन और सहयोग पाएंगे. धैर्य से अवरोधों का समाधान खोजेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. लोगों पर अंधविश्वास की आदत से बचें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सजगता बढ़ाएं. अतार्किक जोखिम न उठाएं. नीतिगत विषयों में स्पष्टता रखें. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बढ़ाएं. पहल पराक्रम में सहज रहें. व्यर्थ के दिखावे से बचें. स्थिति मिलीजुली रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. अतार्किक चर्चा से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. बजट से चलें. खोजपरक गतिविधियों पर जोर बनाए रखें. महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. कार्यसूची बनाकर आगे बढ़ें.

प्रेम मैत्री- करीबी जनों से संवाद में स्पष्टता रखें. वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलो में उतावली से बचें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में साथी की बातों को सम्मान दें.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता व सजगता से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम न करें. सामंजस्य रखें. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. सहनशील बने रहें.

---- समाप्त ----