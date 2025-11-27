scorecardresearch
 

आज 27 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले भावनात्मक मामलों में विनम्र बने रहें, जिम्मेदारियों को निभाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 27 November 2025, Cancer Horoscope Today: लेनदेन में लापरवाही से बचें. नीति नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

cancer horoscope
कर्क - महत्वपूर्ण कार्यों को लंच तक कर लेने की कोशिश बनाए रखें. रुटीन गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग बने रहें. लेनदेन में लापरवाही से बचें. नीति नियमों का पालन करें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखें. जबावदेही बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रखने का प्रयास होगा. पेशेवरों सोच विचारकर निर्णय लें. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले साधारण रहेंगे. लाभ की स्थिति मिलीजुली बनी रहेगी. जरूरी बातों की अनदेखी से बचें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्तों से सावधान रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय व बैंकिंग कार्य तेजी से पूरे करें. देरी से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आवश्यक कार्यों में प्राथमिकता रखें. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएं. बचत बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम एवं स्नेह के मामले संतुलित बने रहेंगे. एक दूसरे की कमियों को अनदेखा करें. मेलजोल व सहजता बढ़ाने की कोशिश बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों में विनम्र बने रहें. संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच व संवाद से बचें. परिजनों की सलाह मानें.  

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर रखें. आलस्य में न आएं. वाणी पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. मनोबल बढ़ाए रखें.  

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. विवेक से काम लें.

