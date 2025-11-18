आज 18 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क वाले को कामकाज में मिलेगी सफलता, घर-परिवार में आएगी खुशहाली

कर्क - शासन के कार्य सहजता से गति पाएंगे. घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. प्रबंधकीय जिम्मेदारियों में आगे रहेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. लक्ष्य को पूरा करेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. समाज शासन से पुरस्कृत हो सकते हैं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जिम्मेदार सहयोगी होंगे. कामकाज फोकस में रहेगा. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. व्यापार में अनुकूलन रहेगा. स्वस्थ स्पर्धा बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्य व्यवसाय में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी. अधिकारियों से तालमेल बनाए रखेंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - वित्त प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. अपने काम से काम रखेंगे. कारोबारी सफलता उत्साहित रखेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. कार्ययोजनाओं में गति आएगी. सबका विश्वास जीतेंगे.

प्रेम मैत्री - घर में सुख-सौख्य रहेगा. सहज प्रयासों से सबको आकर्षित करने में सफल रहेंगे. आवेश में नहीं आएंगे. परिवार पर फोकस बढ़ाएंगे. परिजनों का विश्वास रखेंगे. अनुभवियों की सलाह लेंगे. निजी मामलों पर जोर रहेगा. समता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मित्र सहायक होंगे. भेंट-मुलाकात बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल - सहजता से आगे बढ़ेंगे. मनोबल ऊँचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जल्दबाजी से बचेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. बहस से बचेंगे. ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे.

शुभ अंक : 2 और 9.

शुभ रंग : चेरी रेड.

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. व्यवस्था मजबूत रखें. सहयोग का भाव बढ़ाएं.

