आज 17 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले लाभ एवं व्यापार में पाएंगे वृद्धि, आर्थिक पक्ष पर रहेगा फोकस

कर्क - मित्रों संग भ्रमण मनोरंजन पर जाने की संभावनाएं हैं. अपनो के साथ यादगार पल बिताएंगे. सलाहकारों से परामर्श लेंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कला कौशल पर जोर होगा. पेशेवर उपलब्धि प्राप्त करेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. लाभ एवं व्यापार में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति उत्साहित बने रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम व स्नेह के संवाद में पहल बनाए रखेंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों से संपर्क बेहतर होगा. मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भ्रमण के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मन के मामलों में सफल होंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की खुशियों में शामिल होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

