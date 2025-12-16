scorecardresearch
 
आज 16 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: भेंटवार्ता में रुचि रहेगी, सरप्राइज दे सकते हैं

Aaj ka Kark Rashifal 16 December 2025, Cancer Horoscope Today: अपनों को आदर सम्मान दें.आर्थिक कार्य व्यापार संवार पर रहेगा.पेशेवर संबंधों को मजबूती मिलेगी.अपनों की बातों को अनदेखा नहीं करें. 

कर्क - पारिपवारिक प्रयासों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहें.पूर्वाग्रह व दिखावे में नहीं आएं.पारिवारिक परंपराएं निभाएं.भवन वाहन के मामले हल होंगे.अहंकार और आवेश से बचें.परिवार के मामले पक्ष में बनेंगे.संबंधों में जल्दबाजी में निर्णय न लें.सामंजस्यता और अनुशासन रखें.विनम्रता पर जोर दें.बहस से बचाव रखेंगे.भवन वाहन खरीदी के प्रयास गति पाएंगे.अपनों को आदर सम्मान दें.आर्थिक कार्य व्यापार संवार पर रहेगा.पेशेवर संबंधों को मजबूती मिलेगी.अपनों की बातों को अनदेखा नहीं करें. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे.कार्योंं को लंबित न रखें.पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे.करियर में गंभीरता बढ़ाएंगे.व्यवसाय में सफलता मिलेगीं.प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.कला कौशल पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति-  वित्तीय लेनदेन सकारातमक रहेगे.प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे.वित्तीय मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद सहज रहेगा.भावनात्मक प्रदर्शन बल पाएगा.मन की बात में धैर्य दिखाएं.जल्दबाजी में बात रखने से बचें.साहस संपर्क बढ़ाएं.अपनों की सीख सलाह से चलें.भावुकता से बचेंगे.अतिसंवेदनशील नहीं बनें.भेंटवार्ता में रुचि रहेगी.सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान दें.बड़प्पन से काम लें.रहन सहन आकर्षक रहेगा.अतिउत्साह में न आएं.नियमित स्वास्थ्य जांच रखेंगे.संकीर्णता त्यागें.

शुभ अंक : 1 2 7 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.अहम् से बचें.

