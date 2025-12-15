scorecardresearch
 
आज 15 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले करियर कारोबार में पाएंगे तेजी, व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 15 December 2025, Cancer Horoscope Today: विविध मामलों में निरंतरता रखें.  प्रबंधन में प्रभावशाली बने रहेंगे.  कामकाज में उत्साह बनाए रहेंगे.  घर में सुख बढ़ा रहेगा.  प्रेम स्नेह और बड़प्पन से सबका मन जीतेंगे.  सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा.

कर्क - घर में सहज वातावारण बना रहेगा.  परिवार के लोगों में वक्त बिताएंगे.  व्यक्तिगत विषयों को संवारने के प्रयास बढ़ाएंगे.  विविध मामलों में निरंतरता रखें.  प्रबंधन में प्रभावशाली बने रहेंगे.  कामकाज में उत्साह बनाए रहेंगे.  घर में सुख बढ़ा रहेगा.  प्रेम स्नेह और बड़प्पन से सबका मन जीतेंगे.  सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा.  निजता को बढ़ावा देंगे.  पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.  निजी कार्यों पर फोकस रहेगा.  सुख संसाधन पर ध्यान देंगे.  घरेलु कार्यों में रुचि रहेगी. 

नौकरी व्यवसाय- सूझबूझ से काम निकालेंगे.  प्रबंधन में पहल बढ़ाएंगे.  करियर कारोबार में तेजी आएगी. अधिकारीवर्ग से तालमेल बनाए रखेंगे.  पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.  सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे.  धैर्य से आगे बढ़ें. 

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा.  काम से काम रखेंगे.  निजी सफलता उत्साहित रखेगीं.  लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.  कार्ययोजनाओं में गति आएगी.  सबका साथ विश्वास बना रहेगा.  पूर्वाग्रह व आशंकाओं में न आएं. 

प्रेम मैत्री- घरवालों से करीबी बढ़ेगी.  व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावी रहेंगे.  विनम्रता बनाए रखें.  भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं.  मेल मुलाकात बढ़ेंगी.  समर्पण सहयोग रखेंगे.  महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे.  रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे.  परिचितों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- जांच में ढिलाई न दिखाएं.  नियमितता बनाए रखें.  मनोबल उूंचा रखें.  जीवनस्तर सुधार पर रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर नियंत्रण बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 2 6 9

शुभ रंग : बेबी पिंक

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें.  ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  उतावली व जिद से बचें.

---- समाप्त ----
