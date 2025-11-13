scorecardresearch
 

आज 13 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले उचित अनुबंध में सुधार पाएंगे, साहस पराक्रम बढ़त पर रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 13 November 2025, Cancer Horoscope Today: हर्ष आनंद बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख वैभव बढ़ेंगे. बचत बैंकिंग कार्यों में रुचि लेंगे. भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे.

cancer horoscope
कर्क - घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ श्रेष्ठ कार्य आगे बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. वादे वचन का पालन करेंगे. संस्कार परंपराओं को निभाएंगे. मांगलिक आयोजनों में शामिल होंगे. अपनों का आगमन बना रहेगा. कुल कुटुम्ब का साथ पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख वैभव बढ़ेंगे. बचत बैंकिंग कार्यों में रुचि लेंगे. भेंटवार्ता में बेहतर रहेंगे. जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार में अपनों का सहयोग रहेगा. विविध मामलों को गति देंगे. सभी सहयोग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बल पाएगी. बजट की मजबूती उत्साहित रखेगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. उचित अनुबंध सुधार पाएंगे. वित्तीय लाभ बेहतर बने रहेंगे. संग्रह में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों से मन की बातें साझा कर पाएंगे. सबके साथ मिलकर रहेंगे. भव्य आयोजन से जुड़ेंगे. सुखद प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वचन बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. सरप्राइज करेंगे. करीबियों संग समय बीतेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बने रहेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- व्यक्तित्व में भव्यता बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम बढ़त पर रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 4 और 6

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यक्तित्व संवारें. संस्कारों पर जोर दें.

