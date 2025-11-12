scorecardresearch
 

आज 12 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: प्रेम संबंधों में होगी वृद्धि, मित्र संबंध होंगे मजबूत

Aaj ka Kark Rashifal 12 November 2025, Cancer Horoscope Today: साहस पराक्रम दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्य करे़ंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख बढ़ेगी

कर्क- अनोखी कोशिशों से सभी को प्रभावित करेंगे. रचनात्मक कार्यां में आगे रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. जीवनशैली आकर्षक होगी. आर्थिक गतिविधियां में सक्रियता बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यां पर ध्यान देंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्य करे़ंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. साख बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- नवीन कार्यां में आत्मविश्वास बढ़ेगा. तेजी पर जोर होगा. आधुनिक क्षेत्रों में सम्मानित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. करियर व्यापार में प्रतिभा से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक लाभ में सुधार आएगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मिठास रहेगी. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. परिवार का साथ सहयोग बढ़ेगा. आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. रिश्ते घनिष्ठ होंगे. साझा प्रयास बढ़ेंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बनाए रखेंगे. मनोबल संवार पाएगा. धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. उत्साह बढ़ेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 2 3 और 5

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: सिद्धी विनायक श्रीगण्ेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. वचन पालन रखें.

---- समाप्त ----
