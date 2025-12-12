आज 12 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: रक्त संबंध बल पाएंगे, परिवार का भरोसा पाएंगे

कर्क - अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद बना रहेगा. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. सबका साथ विश्वास पाएंगे. चर्चा संवाद में परिजन प्रभावित होंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. मधुर वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. कुल कुटुम्ब को बढ़ावा मिलेगा. पैतृक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- परंपरागत कार्य व्यवसाय पर फोकस रहेगा. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. विविध मामलों में उचित जगह बनाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में सक्रियता आएगी. कारोबारी चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- पूंजीगत मामले बेहतर बने रहेंगे. लाभ्ज्ञ में वृद्धि होगी. धनधान्य संग्रह के प्रयास बनेंगे. वित प्रबंधन संवारेंगे. प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. बैंकिंग कार्योंं में रुचि बढ़ेगी. उचित प्रयासों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संरक्षण में आगे रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशियों और सुख को सबसे आगे रखेंगे. रिश्तों को संवारने के प्रयास बनाए रखेंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. रक्त संबंध बल पाएंगे. परिवार का भरोसा पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान भव्य रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सद्व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

---- समाप्त ----