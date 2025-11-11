आज 11 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे, जीत की भावना बढ़ेगी

कर्क - योग्यजनों को इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ाने में सफल होंगे. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी. खानपान और संवार पर ध्यान देंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. एक दूसरे का भरोसा जीतेंगे. कला कौशल संवार पाएगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे. पारिवारिक मामलों में सतर्क रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उत्तम स्थिति बनी रहेगी. नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. आशंका से मुक्त रहेंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामलों में वांछित परिणाम बनेंगे. कला कौशल और सृजनात्मक को बल देंगे. साझा प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों को बढावा देंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. जीत की भावना बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबका ख्याल रखेंगे. बड़प्पन और सहकार की भावना से रिश्ते बेहतर बनाएंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंट वार्ता में सफल होंगे. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सुख साझा करेंगे. मित्र सहयोग रखेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. समस्याएं हल होंगी. सक्रियता से काम लेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 4 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में शामिल हों. मिष्ठान्न चढ़ाएं. लक्ष्य पर जोर रखें.

