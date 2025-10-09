scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले इच्छित परिणामों की करेंगे प्राप्ति, वरिष्ठों का मिलेगा सहयोग

Aaj ka Kark Rashifal 9 October 2025, Cancer Horoscope Today: सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - प्रबंधन में अच्छी स्थिति बनाए रहेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. पेशेवर स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. शासन सत्ता से जुड़े कार्य बनेंगे. सबके प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. मान सम्मान व प्रभाव में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उपलब्धियां बढ़ेंगी. वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे. सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध कार्ययोजनाएं साधने में सफल रहेंगे. अधिकारीगण सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- चहुंओर उच्च परिणाम बनेंगे. संकल्प शक्ति बढ़ेगी. योजनाओं को बल मिलेगा. वरिष्ठों का साथ सहयोग बना रहेगा. सभी वर्ग के लोग मदद बनाए रखेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मन से नेगेटिव विचार दूर होंगे, हर काम सावधानी से करने का दिन है 
कर्क राशि वालों के लाभ के अवसर बनेंगे, सेहत में भी सुधार होगा 
कर्क राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, रिश्ते निभाने में सफल होंगे 
कर्क: सेहत के मामले में ध्यान दें, किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी 
क्रोध से बचना होगा, व्यापार में लाभ का योग है 

प्रेम मैत्री- प्रेम में असहजता दूर होगी. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. व्यक्तिगत प्रभावी बना रहेगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. प्रिय विश्वसनीय रहेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परिवार में संतुलन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 3 और 9

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. वचन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement