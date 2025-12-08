आज 8 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: संबंधों को बल मिलेगा, संकोच बढ़ा रहेगा

कर्क - चहुंओर इच्छित वातावरण बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. रिश्तों में सुधार रहेगा. घरवालों से स्नेह और विश्वास बढ़ाएंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मक अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. आशंकाएं दूर हांेगी. नवीन कार्योंें को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ मंे इजाफा होगा. सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों में अनुकूलन रहेगा. कार्य व्यापार संवार लेंगे. हितकर अनुबंध बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. व्यवसायिक कार्योंें में सूझबूझ व स्पष्टता बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्योंें में सकारात्मकता रहेगी. साझा प्रयास बेहतर बनेंगे. आर्थिक विषयों को बढावा देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के विषय गति लेंगे. रिश्तों में सहयोग की भावना रहेगी. व्यवहार बेहतर बना रहेगा. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियों की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. संकोच बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाए रखेंगे. आधुनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. संवाद में बेहतर रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. साज संवार बढ़ाएं.

