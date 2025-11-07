आज 7 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: सबका सहयोग पाएंगे, परिवार से करीबी रहेगी

कर्क- आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठजनां का सहयोग रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. तेजी से लक्ष्य पूरे करेंगे. शासकीय कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाह परामर्श अपनाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधकीय प्रयास बल पाएंगे. आवश्यक कार्योंं को गति देंगे. कारोबार बेहतर बना रहेगा. पेशेवर पक्ष मजबूत होगा. विभिन्न कार्य अपेक्षित गति पाएंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण सौदे समझौतों में बेहतर परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था प्रबंधन मजबूत बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले संवार पाएंगे. संबंधीजन महत्वपूर्ण मामलों में सहयोग देंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रेम प्रयास सफल होंगे. सबका सहयोग पाएंगे. परिवार से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 2 6 7 और 9

शुभ रंग : पर्ल पिंक

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना व दर्शन करें. लाल फूल व श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें. रुटीन रखें.

---- समाप्त ----