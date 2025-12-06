scorecardresearch
 
आज 6 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले व्यापार में निरंतरता बनाए रहेंगे, आपसी सूझबूझ व सामंजस्यता पर जोर रखेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 6 December 2025, Cancer Horoscope Today: रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है.

कर्क - निवेश की संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. वाणिज्यिक संबंधों में सावधानी बनाए रखें. न्यायिक विषयों के प्रति सजग रहें. सामंजस्य व सद्भाव बढ़ाएं. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. संकोच बना रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में सावधानी बढ़ाएं. भेंट व चर्चाओं में स्पष्टता रखें. व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् बना रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य रहेंगे.

धन संपत्ति- खर्च की सीमा पर अंकुश रखें. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ेंगे. कोर्ट के मामले उभरने की आशंका है. उधार के लेनदेन से बचें. अनजानों से दूर रहें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. आपसी सूझबूझ व सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनाए रखें. स्वयं पर नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्क रहें. मितभाषी रहें. धूर्त से बचें. अधिकांश मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय :  हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. सबकी सहायता करें.

