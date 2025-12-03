आज 3 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के प्रशासनिक कार्य संवरेंगे, उम्मीद से ज्यादा लाभ बनेंगे

कर्क - शुभ कार्य गति लेंगे. औद्योगिक उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. प्रबंधन में दखल बढ़ाएंगे. विविध सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवार पर रहेंगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा. हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. अपनों के समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में समय बढ़ाएंगे. उम्मीद से ज्यादा लाभ बनेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. संकल्पशक्ति को बल मिलेगा. पेशेवर लेनदेन में आगे रहेंगे. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. वाणि्िज्यक मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय एवं पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रशासनिक कार्य संवरेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ व साहस से काम लेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से आर्थिक लाभ बढे़गा. धन संपत्ति के विषयों में रुचि बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम व स्नेह के विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. मित्रों का ध्यान व सम्मान रखेंगे. सहकार सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समता व संतुलन बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान सिद्धीविनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पालन करें.

