आज 1 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ा रहेगा

कर्क - भाग्य की कृपा से धर्म और आस्था बल पाएंगे. शुभ-लाभ में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. मनोरंजक यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बनेंगे. परिजनों के साथ आपसी विश्वास बढे़गा. उच्चशिक्षा के बढ़ावे पर जोर होगा. विविध मामलों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय - तेजी से कामकाज में सुधार होगा. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. सहज उपलब्धियां पाएंगे. व्यवस्था को संवारेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. योजनागत निवेश को बढ़ाएंगे. अतार्किक जोखिम लेने से बचें. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंध आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सबका विश्वास हासिल करेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में उत्साह बनाए रहेंगे. निजी मामलों पर फोकस रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. सहकार को बल मिलेगा. अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रिय की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्रजनों से नजदीकी बढ़ेगी. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. हल्की बातों को अनदेखा करेंगे.



शुभ अंक : 1 2 और 4



शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धार्मिक गतिविधि बढ़ाएं.



