Arthik Rashifal 25 नवंबर 2025: धनु राशि वाले अपने बचत पर ध्यान दें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष (Aries) - मेष राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक लाभ के साथ-साथ अपने पद प्रभाव को बढ़ाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. अधिकारियों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपके लिए तेज विकास की राह बनेगी. आप व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे, जिससे आपके प्रयास सफल होंगे. हालांकि, प्रतिस्पर्धा (स्पर्धा) पर भी आपको ध्यान बनाए रखना होगा.

वृष (Taurus) - वृष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. आपको उचित एवं आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे. आपके वित्तीय लेनदेन में वृद्धि होगी . परिणाम पहले से बेहतर बने रहेंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे, जिससे आपका सफलता प्रतिशत काफी ऊंचा होगा.

मिथुन (Gemini) -मिथुन राशि के लोगों को रूटीन प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन उन्हें अप्रत्याशितता पर अंकुश बढ़ाना होगा. इस दौरान दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए आपको बड़प्पन की सोच रखनी चाहिए. अनुशासन से आगे बढ़ना. भेंटवार्ता में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है. अपनी निरंतरता पर जोर बढ़ाकर आप चुनौतियों से निपट सकते हैं.

कर्क (Cancer) - कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ बढ़ा रहेगा. आप वित्तीय कार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे और वाणिज्यिक कार्यों में तेजी रहेगी. आपको अवसरों को बढ़ावा मिलेगा . आप जोखिम उठाने का भाव रखेंगे. आपका प्रभाव बढ़ा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन में न आएं.

सिंह (Leo) - सिंह राशि वालों को इस अवधि में आर्थिक लेनदेन में भूलचूक से बचना होगा. आपका संकोच बढ़ा रहेगा और विरोधियों की सक्रियता से कुछ उलझन बनी रहने की आशंका है. आपको अनुभवियों का साथ मिलेगा और वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें, अन्यथा आपका लाभ प्रभावित रह सकता है.

कन्या (Virgo) - कन्या राशि के लिए आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. आपके वातावरण की सकारात्मकता बल पाएगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा. आप भेंटवार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और सुख सुविधाओं में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी.

तुला (Libra) -तुला राशि के जातकों को घर परिवार में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए. अपनों के मन की बात जानने में रुचि रहेगी और आपको सामंजस्य का प्रयास करना होगा. करीबियों की भावनाओं का ध्यान रखें. सीख-सलाह बढ़ाएं. चर्चा में आप प्रभावशाली रहेंगे. संबंधों में स्पष्टता बढ़ेगी. आप घर को संवारेंगे.

वृश्चिक (Scorpio) - वृश्चिक राशि के लोग लाभ एवं कारोबारी विस्तार के प्रयास तेज बनाए रखेंगे. आपको सकारात्मक परिणामों से साहस और पराक्रम बढ़ेगा. आपका लाभ प्रतिशत संवर पाएगा. आप जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे . परस्पर सहयोग बना रहेगा. आप अपनी योजनाएं बेहतर बनाए रखेंगे.

धनु (Sagittarius) - धनु राशि के जातक निर्णय में सहज रहेंगे. आपके मन में परंपरागत व्यवसाय स्थापित करने की सोच बनी रहेगी. आप अपने विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. आपके आर्थिक विषय प्रभावी बने रहेंगे. इस अवधि में बचत व संग्रह पर आपका जोर बना रहेगा.

मकर (Capricorn) - मकर राशि वालों का हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. आप कामकाजी प्रबंधन बढ़ाएंगे . सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ और सहयोग बना रहेगा. कारोबारी मामलों में आप उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपके लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी.

कुंभ (Aquarius) - कुंभ राशि के जातकों का वित्तीय खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. लाभ एवं प्रभाव मिलाजुला रहेगा, इसलिए विविध मामलों में सजग रहें. आपको अनुबंधों पर ध्यान देना होगा. आपसी विश्वास बनाए रखना होगा. निवेश पर अंकुश रखें और बजट की अनदेखी न करें. कार्यव्यवस्था पर जोर देना आवश्यक है.

मीन (Pisces) - मीन राशि के लोगों का वित्तीय पक्ष संवार पाएगा. आपके अंदर जोखिम लेने का भाव बढ़ेगा. विविध मामले आपके पक्ष में रहेंगे. आप चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे और दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे और अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. आपकी बड़ी सोच बनी रहेगी.

